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Опубликовано 8 мая 2022, 16:49

В Херсонской области российские военные водрузили на БТР Знамя Победы в честь 9 Мая

Флаг привезли из Краснодара, чтобы отпраздновать достижения Красной армии и советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В Херсонской области российские военные водрузили на БТР Знамя Победы в честь 9 Мая. Видео © Telegram / SHOT

В Херсонской области российские военнослужащие водрузили на свой БТР Знамя Победы в честь 9 Мая. Кадры бронетранспортёра с флагом опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Этот флаг означает, что мы пришли с миром. Хотим показать, что мы никого не оккупируем, никого здесь не обижаем. У нас общее прошлое. Приехали мы помогать здесь людям, защищать людей. Чтобы не беспокоил их здесь никто", — рассказал военнослужащий с позывным Барс.

Он добавил, что Знамя Победы привезли из Краснодара, чтобы отпраздновать праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Пушилин и Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России в Запорожье
Пушилин и Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России в Запорожье

Как сообщал Лайф, в Новой Каховке поднимают знамёна Победы и впервые за восемь лет готовятся к 9 Мая. Раньше за советскую символику украинская полиция устраивала уголовное преследование.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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