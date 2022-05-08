Флаг привезли из Краснодара, чтобы отпраздновать достижения Красной армии и советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В Херсонской области российские военные водрузили на БТР Знамя Победы в честь 9 Мая. Видео © Telegram / SHOT

В Херсонской области российские военнослужащие водрузили на свой БТР Знамя Победы в честь 9 Мая. Кадры бронетранспортёра с флагом опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Этот флаг означает, что мы пришли с миром. Хотим показать, что мы никого не оккупируем, никого здесь не обижаем. У нас общее прошлое. Приехали мы помогать здесь людям, защищать людей. Чтобы не беспокоил их здесь никто", — рассказал военнослужащий с позывным Барс.

Он добавил, что Знамя Победы привезли из Краснодара, чтобы отпраздновать праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.