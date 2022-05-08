Волонтёры провели под Херсоном любительский турнир по мини-футболу, посвящённый ветеранам

По словам одного из участников соревнования, местные жители хотят быть в России и желают, чтобы на освобождённой территории воцарилась такая же атмосфера, порядок, законы, как и в РФ.

В Херсонской области прошёл турнир по мини-футболу в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Видео © Telegram / SHOT

В городе Новая Каховка Херсонской области прошёл любительский турнир по мини-футболу, посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны. Кадры соревнования опубликовал телеграм-канал SHOT.

С местными командами сыграли спортсмены из Севастополя и Симферополя. Победил состав, укомплектованный игроками футбольного клуба "Энергия".

"Херсон находится сейчас в такой нестабильной ситуации, что переходный этап у них. <...> Сейчас разговаривал с некоторыми ребятами местными, представляющими херсонский регион. <...> Они хотят быть в России, хотят, чтобы здесь воцарилась такая же атмосфера, порядок, законы. Ну и, соответственно, уже была стабилизация", — рассказал волонтёр и участник турнира Юрий Платицын, представляющий Крым.

Он добавил, что поражён доброжелательностью болельщиков и отметил сильный состав каждой из команд, участвующих в турнире.