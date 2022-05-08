Украинский омоновец отказался от плана диверсии и сдал склад с оружием ВС РФ

После досмотра базы там обнаружили 50 автоматов и ящики гранат. Сдавшийся подполковник заявил, что добровольно поделился "планам руководства против русских братьев и мирного населения".

После встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы командир роты особого назначения Главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха добровольно сдал замаскированный склад с десятками автоматов Калашникова, пулемётами и сотнями гранат.

Как передаёт РИА "Новости", сдавшийся Саламаха также рассказал, что по указанию киевских властей должен был возглавить особое подразделение для совершения "диверсионных операций" на территории Херсонской области. После досмотра базы спецподразделения херсонской полиции на Сретенской улице (бывший "Беркут") обнаружили 120 ящиков боекомплекта (80 ящиков с патронами калибра 7,62, 40 ящиков гранат РГД-5, Ф-1, РГМ) а также 50 единиц стрелкового оружия АК-74, АКСУ, полицейские дробовики украинского производства, 2 пулемёта НСВ "Утес" со ста коробами патронов.

Сам Саламаха при этом заявил, что, "являясь наследником ветерана ВОВ, который чтит память своего предка", добровольно поделился "планами руководства против русских братьев и мирного населения Херсона". Украинский омоновец назвал имена бывших сотрудников, которые отвечали за сохранность склада: Геннадий Иваненко, Андрей Гладкий и Юрий Турченко, а также рассказал о связных украинских спецслужб Артёме Редчем и Виталии Чайке.