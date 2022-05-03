При отступлении украинские силовики оставили очень много натовского вооружения, экипировки, аптечек. Также выяснилось, что они забрали только раненых, а тела погибших были не тронуты.

В жилых районах города Рубежное в ЛНР украинские силовики оставили после себя окопы длиной в несколько километров, когда отступали. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции республики с позывным "Танцор".

"Когда сюда пришли украинские войска, они всех выгнали, и, что для меня удивительно, их выгнали в нашу сторону, чтобы мы их эвакуировали, потом сами накопали здесь через дворы огромные окопы, но здесь они и остались", — приводит его слова РИА "Новости".

Причём длина окопов на некоторых участках составляет несколько километров. При отступлении украинские войска оставили не только боеприпасы, но и тела своих товарищей. Военные забирали только раненых, причём не всегда. По словам военнослужащего ЛНР, в этой местности было очень много экипировки, остатков бронежилетов, аптечек, жгутов, индивидуальных перевязочных пакетов, и всё это предоставлено Киеву Североатлантическим альянсом.

"За собой они оставляют постоянно кучу натовского вооружения: Javelin, NLAW", — добавил "Танцор".