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Опубликовано 3 мая 2022, 08:50
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Разведчики Росгвардии нашли крупный схрон с вооружением ВСУ в Харьковской области

Фото © Пресс-служба Росгвардии

Фото © Пресс-служба Росгвардии

В тайнике было спрятано два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомёта. Также в нём хранилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия.

В Изюмском районе Харьковской области разведчики Росгвардии нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный схрон с вооружением и боеприпасами диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины в Изюмском районе Харьковской области", — говорится в сообщении.

В тайнике было спрятано два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомёта. Также в нём хранилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток.

"Благодаря своевременному обнаружению тайника росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск", — заключили в пресс-службе.

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Ранее Лайф рассказал, что Росгвардия помогла ВС РФ уничтожить танки и склады ВСУ в Харьковской области. Кроме того, под прикрытием сотрудников ведомства артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления, бронетехнике и "районам сосредоточения живой силы противника".

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Григорий Воронцов
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