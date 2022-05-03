Разведчики Росгвардии нашли крупный схрон с вооружением ВСУ в Харьковской области

В тайнике было спрятано два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомёта. Также в нём хранилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия.

В Изюмском районе Харьковской области разведчики Росгвардии нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный схрон с вооружением и боеприпасами диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины в Изюмском районе Харьковской области", — говорится в сообщении.

В тайнике было спрятано два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомёта. Также в нём хранилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток.

"Благодаря своевременному обнаружению тайника росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск", — заключили в пресс-службе.