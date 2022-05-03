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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 08:42
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Экс-боевик "Айдара" рассказал о мародёрстве нацбатальона в Донбассе

Националисты выносили всё, что только удавалось, отметил он. Так, при ограблении пансионата "айдаровцы" вывозили на легковых автомобилях холодильники и стиральные машины.

Члены украинского нацбатальона "Айдар" занимались массовым мародёрством в ЛНР в 2014 году. Однажды они даже ограбили пансионат. Об этом рассказал бывший боевик батальона Виталий Баштанник, который задержан и даёт показания ВС РФ.

"Ехали автомобили легковые, даже с прицепами, нагруженные холодильниками, стиральными машинами. Оттуда вывозили всё, что можно", — приводит его слова РИА "Новости".

Баштанник рассказал, что в Георгиевке мародёры обворовали два магазина: продуктовый и промышленный. Из них боевики "повыносили всё, что можно было".

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Ранее бывший боевик "Айдара" рассказал, как доктор из его батальона убивал раненых. Это происходило в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской Народной Республики, где айдаровцы участвовали в карательной операции.

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ТАСС / ZUMA / Igor Golovniov

Евгения Колесникова
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