Экс-боевик "Айдара" рассказал о мародёрстве нацбатальона в Донбассе

Националисты выносили всё, что только удавалось, отметил он. Так, при ограблении пансионата "айдаровцы" вывозили на легковых автомобилях холодильники и стиральные машины.

Члены украинского нацбатальона "Айдар" занимались массовым мародёрством в ЛНР в 2014 году. Однажды они даже ограбили пансионат. Об этом рассказал бывший боевик батальона Виталий Баштанник, который задержан и даёт показания ВС РФ.

"Ехали автомобили легковые, даже с прицепами, нагруженные холодильниками, стиральными машинами. Оттуда вывозили всё, что можно", — приводит его слова РИА "Новости".

Баштанник рассказал, что в Георгиевке мародёры обворовали два магазина: продуктовый и промышленный. Из них боевики "повыносили всё, что можно было".