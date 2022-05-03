ВС РФ ракетами "Оникс" уничтожили ангары с иностранным вооружением под Одессой

Также за ночь ВКС России поразили шесть военных объектов Украины. Среди них — пункт управления, склад боеприпасов в районе посёлка Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

Вооружённые силы России ракетами "Оникс" уничтожили логистический центр ВСУ на военном аэродроме вблизи Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы нанесён удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран", — сказал он.

Помимо этого, за ночь ВКС России поразили шесть военных объектов Украины, среди которых пункт управления, склад боеприпасов в районе посёлка Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — добавил Конашенков.

Также ракетными войсками были уничтожены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе города Долина и 77-й бригады территориальной обороны вблизи села Подоловка Харьковской области. Ещё в районе Кульбакино Николаевской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300.

В свою очередь, российской артиллерией были поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. При этом было уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.

Вдобавок Конашенков рассказал, что ПВО России за ночь сбила шесть украинских беспилотников. Кроме того, были перехвачены украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Дмитровки и два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в районе Изюма.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 146 самолётов, 112 вертолётов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 ЗРК, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок РСЗО, 1255 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.