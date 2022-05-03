Бастрыкин: Действия ВСУ и националистов безжалостны, неизбирательны и циничны

По словам главы СКР, только украинские военные применяют "Точку-У". Также они разместили огневые позиции на крышах жилых домов, а сами укрываются в больницах и роддомах.

Действия украинских националистов и ВСУ отличаются особой жестокостью, неизбирательностью, циничностью и безжалостностью. Причём эти качества проявляются как к противнику, так и по отношению к своим соотечественникам, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью RT.

"Особой жестокостью, неизбирательностью, циничностью и безжалостностью, в том числе к своим соотечественникам, которые не разделяют их националистических взглядов", — сказал он.

По словам главы СК, украинские военные также применяют запрещённые боеприпасы во время атак на мирных жителей, и для них это стало нормальным. Он упомянул о "Точке-У", использование которой влечёт большие жертвы и разрушения. Причём это оружие применяется "исключительно украинской армией".

Бастрыкин рассказал, что при ударе этой ракетой в марте в ДНР погибло более 20 человек, свыше 30 получили ранения. По его словам, причастна к этим обстрелам 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ под командованием Фёдора Ярошевича. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавил глава СК.

В распоряжении российских властей появляется всё больше доказательств об использовании националистами мирных людей в качестве живого щита. По словам Бастрыкина, прибывшие в РФ граждане Донбасса и Украины рассказали о размещении националистов и ВСУ, их военной техники рядом со школами, а также что они укрываются в больницах и роддомах. Кроме того, бойцы "Азова" вели миномётные обстрелы с территории торгового центра "Приморье", а ВСУ расположили огневые позиции на крышах жилых домов, сообщил председатель СКР. Все эти данные зафиксированы в материалах уголовных дел.