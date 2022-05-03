СК возбудил дело против украинского националиста за призывы к убийствам военных РФ

Сейчас следователи устанавливают всех участников видеоролика, на котором фигурант отдаёт приказ не брать в плен российских солдат, а убивать их на месте, уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено в отношении украинского националиста Владимира Шилова за призывы к убийству российских военнослужащих. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

По версии СК, в соцсетях был опубликован ролик, на котором Шилов отдаёт приказ другим националистам не брать в плен российских военных, а убивать их на месте. В ведомстве уточнили, что публичное заявление фигуранта возбуждает ненависть и вражду по отношению к солдатам РФ. Сейчас следователи устанавливают личности всех участников видео.