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Опубликовано 3 мая 2022, 05:13
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СК возбудил дело против украинского националиста за призывы к убийствам военных РФ

Сейчас следователи устанавливают всех участников видеоролика, на котором фигурант отдаёт приказ не брать в плен российских солдат, а убивать их на месте, уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено в отношении украинского националиста Владимира Шилова за призывы к убийству российских военнослужащих. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

По версии СК, в соцсетях был опубликован ролик, на котором Шилов отдаёт приказ другим националистам не брать в плен российских военных, а убивать их на месте. В ведомстве уточнили, что публичное заявление фигуранта возбуждает ненависть и вражду по отношению к солдатам РФ. Сейчас следователи устанавливают личности всех участников видео.

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Ранее Лайф сообщал, что СКР проверит сведения о преступлениях националистов в городах Украины. Следователи тщательно изучат данные и дадут им уголовно-правовую оценку, а также примут меры к установлению лиц из числа украинских военных, причастных к этим действиям.

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Артур Лапсаков
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