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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 07:47
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Нилов назвал "вопросом недалёкого будущего" переход на 4-дневную рабочую неделю

Вместе с тем парламентарий отметил, что для некоторых направлений бизнеса такой переход будет означать прямое сокращение прибыли.

Переход к четырёхдневной рабочей неделе — вопрос недалёкого будущего. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Считаю, переход от пяти к четырём рабочим дням — вопрос недалёкого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости", заявил Нилов в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что такой формат работы был уже опробован в России в разгар пандемии. Парламентарий считает, что необходима поэтапная эволюция рынка труда, а не законодательно-насильственное внедрение.

"К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна", сказал Нилов, добавив, что для некоторых направлений бизнеса такой переход будет означать прямое сокращение прибыли.

Нилов уверен, что рынок сам придёт к оптимизации там, где это возможно, а искусственные ограничения или внедрения лишь навредят.

Онищенко назвал подарком для лентяев инициативу по сокращению рабочей недели
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Лайф напоминает, что ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Он и до этого заявлял, что считает эту идею ценной саму по себе, и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он тоже отмечал, что сразу перейти на такой график не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Артем Порвин
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