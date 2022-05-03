Нилов назвал "вопросом недалёкого будущего" переход на 4-дневную рабочую неделю

Вместе с тем парламентарий отметил, что для некоторых направлений бизнеса такой переход будет означать прямое сокращение прибыли.

Переход к четырёхдневной рабочей неделе — вопрос недалёкого будущего. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Считаю, переход от пяти к четырём рабочим дням — вопрос недалёкого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости", — заявил Нилов в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что такой формат работы был уже опробован в России в разгар пандемии. Парламентарий считает, что необходима поэтапная эволюция рынка труда, а не законодательно-насильственное внедрение.

"К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна", — сказал Нилов, добавив, что для некоторых направлений бизнеса такой переход будет означать прямое сокращение прибыли.

Нилов уверен, что рынок сам придёт к оптимизации там, где это возможно, а искусственные ограничения или внедрения лишь навредят.