Нилов назвал "вопросом недалёкого будущего" переход на 4-дневную рабочую неделю
Вместе с тем парламентарий отметил, что для некоторых направлений бизнеса такой переход будет означать прямое сокращение прибыли.
Переход к четырёхдневной рабочей неделе — вопрос недалёкого будущего. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Считаю, переход от пяти к четырём рабочим дням — вопрос недалёкого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости", — заявил Нилов в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что такой формат работы был уже опробован в России в разгар пандемии. Парламентарий считает, что необходима поэтапная эволюция рынка труда, а не законодательно-насильственное внедрение.
"К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна", — сказал Нилов, добавив, что для некоторых направлений бизнеса такой переход будет означать прямое сокращение прибыли.
Нилов уверен, что рынок сам придёт к оптимизации там, где это возможно, а искусственные ограничения или внедрения лишь навредят.
Лайф напоминает, что ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Он и до этого заявлял, что считает эту идею ценной саму по себе, и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он тоже отмечал, что сразу перейти на такой график не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.
ТАСС / Сергей Фадеичев