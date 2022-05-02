РИА "Новости": На "Азовстали" вновь слышны выстрелы и разрывы снарядов

Военнослужащим ДНР пришлось отвечать на огонь со стороны Незалежной. Как отметил собеседник агентства, украинские военные "боятся ответственности за преступления, которые совершают уже восемь лет".

Украина сорвала режим тишины на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, со стороны позиций Незалежной на территории завода начался обстрел. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики.

"Украинская сторона начала нарушать режим тишины, пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет", — отметил источник.

По данным корреспондента агентства, вблизи завода "Азовсталь" сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов.