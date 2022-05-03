Папа римский допустил, что "лай НАТО" спровоцировал спецоперацию России на Украине
Понтифик также напомнил о своём тезисе о "третьей мировой войне в эпизодах" и заявил, что за всеми конфликтами на Ближнем Востоке и в Африке стоят международные интересы.
Специальную военную операцию России на Украине могли спровоцировать действия НАТО у российской границы. Такой поворот событий допустил папа римский Франциск.
"[Вероятно], лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал папа в интервью газете Corriere della Sera.
Понтифик напомнил о военных конфликтах в Сирии, Йемене, Ираке и Африке, уточнив, что за всеми ними стоят международные интересы. Также он напомнил о своём тезисе о "третьей мировой войне в эпизодах". При этом Франциск напомнил, что в вину украинцам ставят реакцию на события в Донбассе и на попытки региона стать независимым, однако это уже "старый аргумент", ведь произошло десять лет назад.
Ранее Лайф рассказывал, что Ватикан счёл бессмысленным визит папы римского в Киев. Но понтифик готов сделать всё, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.