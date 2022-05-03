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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 08:26
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Папа римский допустил, что "лай НАТО" спровоцировал спецоперацию России на Украине

Понтифик также напомнил о своём тезисе о "третьей мировой войне в эпизодах" и заявил, что за всеми конфликтами на Ближнем Востоке и в Африке стоят международные интересы.

Специальную военную операцию России на Украине могли спровоцировать действия НАТО у российской границы. Такой поворот событий допустил папа римский Франциск.

"[Вероятно], лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал папа в интервью газете Corriere della Sera.

Понтифик напомнил о военных конфликтах в Сирии, Йемене, Ираке и Африке, уточнив, что за всеми ними стоят международные интересы. Также он напомнил о своём тезисе о "третьей мировой войне в эпизодах". При этом Франциск напомнил, что в вину украинцам ставят реакцию на события в Донбассе и на попытки региона стать независимым, однако это уже "старый аргумент", ведь произошло десять лет назад.

Папа римский Франциск готов встретиться с Путиным для урегулирования ситуации на Украине
Папа римский Франциск готов встретиться с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что Ватикан счёл бессмысленным визит папы римского в Киев. Но понтифик готов сделать всё, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.

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Vatican Media

Артур Лапсаков
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