Папа римский допустил, что "лай НАТО" спровоцировал спецоперацию России на Украине

Понтифик также напомнил о своём тезисе о "третьей мировой войне в эпизодах" и заявил, что за всеми конфликтами на Ближнем Востоке и в Африке стоят международные интересы.

Специальную военную операцию России на Украине могли спровоцировать действия НАТО у российской границы. Такой поворот событий допустил папа римский Франциск.

"[Вероятно], лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал папа в интервью газете Corriere della Sera.

Понтифик напомнил о военных конфликтах в Сирии, Йемене, Ираке и Африке, уточнив, что за всеми ними стоят международные интересы. Также он напомнил о своём тезисе о "третьей мировой войне в эпизодах". При этом Франциск напомнил, что в вину украинцам ставят реакцию на события в Донбассе и на попытки региона стать независимым, однако это уже "старый аргумент", ведь произошло десять лет назад.