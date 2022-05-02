Какую тактику Армия России может выбрать для освобождения Одессы и Николаева Оглавление Карта боевых действий на Украине После Мариуполя и завода "Азовсталь" — новый котёл для ВСУ Второй бросок на Приштину, или Захват Одессы – 2022 Армия России на Украине Подготовительные действия для крупной военной операции можно считать завершёнными, но вариантов развития ситуации по-прежнему слишком много. 49301 49301 Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Карта боевых действий на Украине

1 мая на брифинге, посвящённом проведению специальной военной операции на Украине, представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившими из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлётно-посадочная полоса.

Пуск крылатой ракеты П-800 "Оникс". Видео © t.me/mod_russia

До этого 23 апреля авиаударом был разрушен крупный логистический терминал с зарубежным вооружением, которое прибыло в регион из США и стран Западной Европы. Такие внимание и тщательность в уничтожении целей именно на юге Украины не так уж и случайны. Некоторое время назад на закрытом совещании в Пентагоне глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в числе прочего в военном ведомстве изучают вопрос "значительного усиления южного фланга Украины". Под южным флангом Милли имел вполне конкретное одесско-николаевское направление.

За два крупнейших города юга Украины американские военные опасаются не без оснований. После провала обороны Мариуполя и окружения нескольких сотен американских военных на "Азовстали" (они до сих пор заперты там вместе с боевиками "Азова" и частями 36-й бригады морской пехоты) безопасность этих городов, мягко говоря, вызывает у США большие вопросы.

Другая причина для сильного беспокойства — нарушение логистических цепочек США в поставках вооружения. Несколько высокоточных авиаударов российской авиации свели на нет многомесячные приготовления США по накачиванию вооружением южной группировки ВСУ. В результате слаженных действий наземных войск и авиации группировка украинской армии не только лишилась крупных поставок вооружения, но и была отброшена вглубь Николаевской и Одесской областей.

Последняя, по некоторым данным, имела все шансы стать плацдармом для объединённой ударной группы румынско-польских войск, которые в ближайшее время могут начать оккупацию западных областей Украины. До входа на территорию Одесской и Николаевской областей эта группа войск могла оказать содействие Молдавии в "защите территориальной целостности", силовом захвате Тирасполя и Приднестровья.

После Мариуполя и завода "Азовсталь" — новый котёл для ВСУ

Мариуполь. Танк Т-34 на постаменте на фоне разрушенного дома. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Уничтожение взлётно-посадочной полосы аэродрома Одессы — логичное следствие попытки использовать гражданские объекты для военных целей, однако в истории со снабжением ВСУ американским и европейским оружием важен не сам ракетный удар, а обстоятельства, при которых он был нанесён.

Первое, самое важное обстоятельство: США и страны НАТО могут готовить эвакуацию своего центра разведки и управления, расположенного в Очакове и формально входящего в состав украинских вооружённых сил. Брат-близнец этого центра, в котором размещено уникальное радиолокационное оборудование, находится в Николаеве, и именно туда, по некоторым данным, американские и натовские военные могут сбежать, если Одесская область Украины будет занята Российской армией.

Второе обстоятельство: силовой вариант деблокирования Мариуполя и вызволения гарнизона "Азовстали" могли отменить из опасений, что контрнаступление Российской армии и сил ДНР после разгрома основных сил может завершиться в самом центре Одессы, и тогда о секретности работы центра не может быть и речи. Это же обстоятельство тревожит украинский генералитет и по другой причине: от Одессы рукой подать до Приднестровья, и тогда по сухопутному коридору Российская армия сможет дойти хоть до Молдавии.

Несколько дней назад глава Украинской железной дороги сообщал, что ракетный удар также наносился по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Оттуда значительная часть вооружений, топлива и другого военного имущества перебрасывалась в том числе на три опорные станции ВСУ в Донбассе. Этой веткой украинская армия пользовалась не от хорошей жизни, завозить топливо и боеприпасы пришлось из-за рубежа после того, как Российская армия уничтожила почти все крупные хранилища топлива в стране. Дефицит топлива, боеприпасов и нарушенное снабжение могут привести к тому, что любая попытка ВСУ двинуться восточнее своих позиций будет подавлена огнём Российской армии, а наступавшие части будут либо уничтожены на месте, либо попадут в окружение... Случится второй Мариуполь.

Второй бросок на Приштину, или Захват Одессы – 2022

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Планы по высадке морского десанта по линии Одесса – Николаев официально не анонсировались российскими властями. В стратегическом смысле захват городов не имеет смысла. Американские эксперты, анализирующие тактику действий Российской армии, отмечают, что разумнее будет блокировать эти города, прорубив сухопутный коридор в Приднестровье, где находится несколько тысяч российских военных. Такой манёвр позволит решить сразу несколько проблем, поскольку группа "Центр" ВСУ, которая уже испытывает дефицит топлива и боеприпасов, окажется рассечена надвое. Её положение может быть сравнимо с силами, заблокированными и уничтоженными в Мариуполе. Единственная особенность состоит в том, что одесский гарнизон может попытаться сбежать в соседнюю Молдавию.

Активного сопротивления на этом этапе СВО южная группировка ВСУ оказать уже не сможет. Части и подразделения украинской армии на этом участке раздроблены и помимо дефицита боеприпасов и топлива страдают от ещё одной проблемы — дефицита кадрового состава. До 70% подразделений на этом направлении укомплектованы срочниками из Закарпатья. Этот регион населяет большое количество венгров и румын, которые почти всегда воспринимали действия украинской власти против России как вредительские, поэтому о серьёзной мотивации на сопротивление речь не идёт.

Армия России на Украине

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Если наступление Российской армии по линии Николаев – Одесса всё же состоится, то это приведёт к непоправимым последствиям для обороноспособности не только Украины, но и сил НАТО в регионе.

Во-первых, ликвидация военно-морской базы в Очакове и Николаеве приведёт к отключению разведцентра НАТО от украинских данных по активности военного флота России в Чёрном море. Шпионить за кораблями, выполняющими боевое патрулирование, самостоятельно ни одна черноморская страна НАТО пока не решается.

Во-вторых, о производстве и ремонте военной техники придётся забыть. Порты Одессы и Николаева могут быть блокированы в течение нескольких часов, а координаты всех военных объектов в этих городах (например, Николаевский судостроительный и бронетанковые заводы) известны. 5–7 ракет "Калибр" будет достаточно, чтобы покончить с остатками военной промышленности Украины на юге.

В-третьих, НАТО лишится возможности использовать Молдавию как плацдарм для размещения "сил безопасности" на Украине, которые на деле могли бы получить приказ оккупировать не только западные, но и южные регионы страны.

Фото © ТАСС / Петр Ковалев Нужно ли Российской армии прорубать коридор до Приднестровья? 0 Нужно. Там наши люди, их нельзя бросать Нет смысла, проще организовать воздушный мост Сначала блокировать и разоружить Одессу и Николаев

Авторы Сергей Андреев