Зачем "Серые волки" Эрдогана приехали воевать на Украину Оглавление Карта боевых действий на Украине на сегодня Бандеровцы разных мастей на Украине Турецкий гамбит Серые клеточки ВСУ Официально Анкара не комментирует присутствие боевиков на Украине, но "неофициальный спецназ" Турции вскоре может приступить к боевым действиям на стороне ВСУ. 60630 60630 Обложка © Shutterstock / Mircea Moira

27 апреля из радиоперехвата стало известно, что 3000 турецких наёмников из ультраправой организации "Бозкурт", радикального крыла Партии националистического движения, переброшены на Украину через Польшу. Тактика подразделений "Серых волков" постоянно меняется, из-за чего их сравнивают с сирийскими боевиками. Не исключено, что именно эти формирования могут задействовать на самых проблемных участках, где украинская армия терпит сокрушительное поражение.

Карта боевых действий на Украине на сегодня

Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Первые данные о переходе турецких ультраправых националистов через украинско-польскую границу появились около десяти дней назад благодаря донесению источников, проживающих на временно оккупированных Украиной территориях Донбасса. В последние несколько дней стали поступать сведения, что помимо некоторых городов Донбасса "Серые волки" были переброшены на харьковское и одесско-николаевское направления.

Известно, что туда колонны "Серых волков" с тяжёлой бронетехникой и полевой артиллерией проходили через Жмеринку Винницкой области. Именно в этих местах ведутся ожесточённые бои. Другое вероятное направление, где могут появиться "Серые волки" из Турции, — южный фронт. Там в конце апреля Российская армия подавила несколько групп ВСУ, а в месте соединения Днепровского и Бугского лиманов авиаударом было уничтожено крупное скопление техники.

По некоторым данным, турецкие ультраправые националисты могут принять на себя командование остатками националистических батальонов, наспех эвакуированных из бывших горячих точек — Мариуполя, Херсона, Энергодара и нескольких городов Донбасса. Но кто такие "Серые волки" и почему они внезапно появились на Украине?

Бандеровцы разных мастей на Украине

Фото © Getty Images / Murat Saka / dia images

"Серые волки" давно на ты с украинской властью. В 2016-м они вместе с джихадистами из сирийской оппозиции выступили в качестве "делегатов" на "заседании исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар" в Геническе, инициированном Киевом. А заодно отработали дальнейшие действия по возвращению Крыма, то есть запланировали диверсии и провокации и даже учили этому украинских коллег.

К слову, боевого опыта у боевиков организации "Бозкурт" может быть побольше, чем у всей украинской армии. 24 ноября 2015 года "Серые волки" засветились в эпизоде с уничтожением российского бомбардировщика Су-24 в небе над Сирией, когда погибли российские лётчики. Тогда по Интернету разлетелись записи, в которых боевики стреляли из автоматов Калашникова по катапультировавшимся российским военным, а затем устроили варварские пляски возле тела убитого пилота Олега Пешкова.

Засветился там и матёрый "серый волк" Альпаслан Челик, взявший на себя ответственность за преступление. Потом он отсидел пять лет , но не за издевательство над трупом военного, а за незаконное хранение оружия. Сейчас главарь террористов на свободе. В дальнейшем боевиков задействовали в самых неоднозначных операциях турецкой армии, например в наступлении на подразделения курдов в Ираке. Большинство "Серых волков" так или иначе имели отношение к воинской службе, поэтому с дисциплиной у турецких праворадикалов дела могут обстоять лучше, чем у солдат ВСУ, повально употребляющих алкоголь и наркотики.

Турецкий гамбит

Беспилотники "Байрактар". Фото © Wikipedia

Опытные военные отмечают, что появление "Серых волков" именно сейчас нельзя назвать случайным. Во-первых, они уже участвовали в боестолкновениях с Армией России на Ближнем Востоке. Во-вторых, ни для кого не секрет, что турки активно поставляют на Украину свои беспилотники "Байрактар". В последние несколько недель эти БПЛА всё чаще становились символом бездарного применения такой техники — их эффективность и в целом оставляла желать лучшего, но в последнее время активность "байрактаров" стала стремительно снижаться.

Вероятно, одной из боевых задач "Серых волков" будет управление этими машинами так, как не умеют украинские военные. По некоторым данным, в рядах "Бозкурта" могут быть и кадровые турецкие военные, прошедшие специальную подготовку перед командировкой на Украину.

Примечательно, что "Серые волки", подобно своим "коллегам" из "Азова", любят выступать на камеру и делать громкие заявления, однако, в отличие от украинских неонацистов, они имеют полувоенную структуру и явно армейскую выправку и навыки. В 60-х фашист-харизматик Алпарслан Тюркеш задался целью организовать в Турции что-то наподобие нацистского молодёжного ультраправого движения, поскрёб по сусекам правых субкультур злой идеологически мотивированной молодёжи, вооружил её — и получились "бозкурты".

Достоверно известно, что "Серых волков" натаскивали специально приглашённые в Турцию инструкторы НАТО — как бывшие, так и действующие. Однако полученные навыки турецкие радикалы применяли по-разному: кто-то отправлялся на вольные хлеба и превращался в наёмника, другие сливались с криминалитетом.

"Волки" хорошо известны Интерполу — они обеспечивали безопасность и силовую защиту итало-американскому наркотрафику и были крепко повязаны с коза нострой. Другие праворадикалы поддерживали сепаратистское движение за образование государства Восточный Туркестан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, чем сильно взбесили местных силовиков. Эти же подразделения, по некоторым данным, фигурируют в убийствах армянских антифашистов, замешаны в покушении на папу Иоанна Павла II и других публичных фигур. В общем и целом "Серые волки" представляют собой практически полноценную армию, но не для полномасштабных боевых действий, а скорее для диверсий, провокаций, уличных разборок, крышевания, наёмных убийств, других интриг спецслужб и НАТО. Как и "Азов", они выполняют самую грязную работу.

Серые клеточки ВСУ

Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

На плечи боевиков "Бозкурта" на Украине может лечь целый ряд специальных задач, которые ранее выполняли только подразделения ГУР Украины. Они могут быть переброшены поближе к линии проведения спецоперации для диверсий или, наоборот, заброшены в тыл украинских городов, чтобы повторить нечто похожее на геноцид мирного населения в Буче. Поскольку "Серые волки" официально не воюют на стороне Украины, обвинить в военных преступлениях солдат ВСУ будет крайне тяжело.

Среди наиболее вероятных точек появления "Серых волков" эксперты по безопасности называют Авдеевский коксохимический завод, "Днепразот", "Сумыхимпром" и ряд других крупных химических предприятий Украины. Там, по некоторым данным, в ближайшее время может быть организована крупная провокация с якобы применением химического оружия. Для этого с помощью беспилотника или взрывчатки может быть уничтожена одна из ёмкостей с ядовитыми химикатами. С учётом присутствия турецких праворадикальных боевиков группировка иностранных сил на территории Украины увеличивается до 10 тысяч человек, и не исключено, что именно "Серые волки" примут на себя командование не только "воздушным крылом" с беспилотниками "Байрактар", но и займутся организацией боевых действий на земле.

Фото © Getty Images / thomas koch Чем будут заниматься "Серые волки" на Украине? 0 Будут командовать ВСУ Будут командовать иностранцами Попробуют взять Мариуполь Будут устраивать провокации

Авторы Евгений Жуков