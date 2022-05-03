Бывший боевик "Айдара" рассказал, как доктор из его батальона убивал раненых

Это происходило в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской Народной Республики, где айдаровцы участвовали в карательной операции.

Доктор из украинского нацбатальона "Айдар" лично убивал раненых ополченцев в Луганской области в 2014 году. Об этом рассказал бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который теперь задержан и даёт показания российским силовикам.

"Хлопцы рассказывали, что лежал один [ополченец], раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был Док. Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот Док подошёл, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого", — приводит РИА "Новости" слова Баштанника.

Речь идёт о событиях, происходивших в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской Народной Республики. Там батальон "Айдар" участвовал в карательной операции. Сейчас город полностью перешёл под контроль ЛНР.