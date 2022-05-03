Бывший боевик "Айдара" рассказал, как доктор из его батальона убивал раненых
Это происходило в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской Народной Республики, где айдаровцы участвовали в карательной операции.
Доктор из украинского нацбатальона "Айдар" лично убивал раненых ополченцев в Луганской области в 2014 году. Об этом рассказал бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который теперь задержан и даёт показания российским силовикам.
"Хлопцы рассказывали, что лежал один [ополченец], раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был Док. Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот Док подошёл, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого", — приводит РИА "Новости" слова Баштанника.
Речь идёт о событиях, происходивших в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской Народной Республики. Там батальон "Айдар" участвовал в карательной операции. Сейчас город полностью перешёл под контроль ЛНР.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший айдаровец сделал шокирующее признание об убийствах бойцов нацбата сослуживцами. По его словам, никакого наказания для таких преступников не было, солдат спокойно мог продолжить службу.
ТАСС / Александр Река