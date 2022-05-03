Политолог Михайлов объяснил, как действия РФ заставят Запад не поставлять оружие Киеву

Ежедневные брифинги Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции продолжают неприятно удивлять как иностранные государства, так и украинских военных, уверен эксперт.

Вооружённые силы России высокоточными ракетами "Оникс" поразили военные ангары и аэродром под Одессой, уничтожив в том числе новое вооружение, поступившее со стороны стран НАТО. Уже в ближайшем будущем западные партнёры Киева задумаются о целесообразности поставок оружия в Незалежную. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"Всё идёт по плану: Россия продолжает планомерно уничтожать как вновь поступающую технику, так и то, что сохранилось для украинской армии. У меня нет сомнений в том, что в ближайшем будущем Украина осознает бесплотность своего сопротивления, а западные партнёры осознают, что незачем тратить деньги на поставки нового вооружения, когда оно даже не успевает поступать в театр боевых действий", — приводит его слова телеканал "360".

Российские военные продолжают сбивать украинские ракеты "Точка-У", однако, заметил эксперт, хотелось бы увидеть, как ВС РФ уничтожают сами пусковые установки, которые ещё остались в Незалежной. Также политолог уверен, что разведка РФ имеет полные сведения по вероятным и возможным поставкам западного вооружения и уже думает, как уничтожить туннели на Западной Украине, через которые оно поступает с территории Польши.

Михайлов считает, что официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ежедневно даёт полный расклад, продолжающий неприятно удивлять как западные страны, так и украинских военных.