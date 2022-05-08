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Опубликовано 8 мая 2022, 19:11
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Кадыров сообщил о полном освобождении города Попасная

Глава Чечни поблагодарил бойцов за службу и мужество, проявленные при занятии этого важного стратегического населённого пункта.

Город Попасная в Луганской Народной Республике полностью освобождён от украинских сил. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

"Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами: город Попасная в ЛНР полностью освобождён от украинских оккупантов!" — написал Кадыров.

Он поблагодарил бойцов за службу и мужество, проявленное при освобождении этого стратегически важного населённого пункта. Кадыров добавил, что Попасная "заранее, годами укреплялась украинскими военными".

"Жители ещё одного города Донбасса теперь могут вернуться к мирной жизни. Вот так, друзья, торжествует справедливость! Я очень рад, что этот город наконец-то наш!" — резюмировал Кадыров.

Войска ЛНР взяли под контроль посёлок в районе Лисичанска
Войска ЛНР взяли под контроль посёлок в районе Лисичанска

Лайф напоминает, что ранее Кадыров заявил о переходе под контроль российских войск посёлка Нижнее в ЛНР. Это позволило союзным силам выйти на город Лисичанск.

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ТАСС / Елена Афонина

Артем Порвин
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