Минобороны РФ сообщило о минировании украинскими военными моста в Славянске
По словам генерал-полковника РФ Михаила Мизинцева, ВСУ планируют взорвать этот объект, обвинив в этом российские войска.
Украинские военные заминировали мост через реку в Славянске в Донецкой Народной Республике, в его подрыве они планируют обвинить российские войска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки Славянск – Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", — сообщил Мизинцев.
Как ранее писал Лайф, Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.
ТАСС / Evgeniy Maloletka