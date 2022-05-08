Минобороны РФ сообщило о минировании украинскими военными моста в Славянске

По словам генерал-полковника РФ Михаила Мизинцева, ВСУ планируют взорвать этот объект, обвинив в этом российские войска.

Украинские военные заминировали мост через реку в Славянске в Донецкой Народной Республике, в его подрыве они планируют обвинить российские войска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.

"В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки Славянск – Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", — сообщил Мизинцев.