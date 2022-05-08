ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 19:37
5431

Минобороны РФ сообщило о минировании украинскими военными моста в Славянске

По словам генерал-полковника РФ Михаила Мизинцева, ВСУ планируют взорвать этот объект, обвинив в этом российские войска.

Украинские военные заминировали мост через реку в Славянске в Донецкой Народной Республике, в его подрыве они планируют обвинить российские войска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.

"В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки Славянск – Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", — сообщил Мизинцев.

На объектах транспорта в России усилят охрану из-за риска провокаций сторонников ВСУ
На объектах транспорта в России усилят охрану из-за риска провокаций сторонников ВСУ

Как ранее писал Лайф, Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.

BannerImage

ТАСС / Evgeniy Maloletka

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar