Жители ДНР спасли картины уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи

Министерство культуры ДНР эвакуировало из местного музея бесценные фонды, чудом сохранившиеся в полуразрушенном здании.

Эвакуация музейных экспонатов из Мариуполя для сохранения и консервации. Видео © Минкульт ДНР

В Мариуполе из местного полуразрушенного музея эвакуировали уникальные работы, представляющие художественную и историческую ценность. Среди них оригиналы произведений мастера пейзажной живописи, уроженца Мариуполя Архипа Куинджи и мариниста Ивана Айвазовского.

Спасённая картина Архипа Куинджи "Красный закат". Фото © Минкульт ДНР

Как говорит директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова, в ходе боёв за город её музей потерял около 95% всего наследия. До боевых действий культурный фонд учреждения насчитывал свыше 60 тысяч работ.

Наиболее ценные картины Капустникова успела вывезти до начала боевых действий и хранила у себя дома. Одна из таких — картина Куинджи "Красный закат", её страховая стоимость — более семисот тысяч рублей. Кроме того, среди спасённых произведений искусства книги редкого фонда, скульптуры, картины, иконы, а также этнографическая коллекция.

"Это был богатейший музей Донецкой области. Порядка 95% музейных предметов было утрачено", — сообщила Капустникова.