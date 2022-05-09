Российские средства ПВО в течение ночи сбили три украинских самолёта

Также в районах населённых пунктов Изюм и Снежковка были перехвачены три реактивных снаряда РСЗО "Смерч". Есть и очередные подбитые "Байрактары".

В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбито три самолёта воздушных сил Украины. Об этом на ежедневном брифинге 9 мая сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что два истребителя МиГ-29 были сбиты близ сёл Иверское и Новодонецкое в ДНР. Ещё один Су-25 сбили в Харьковской области. Также в районах населённых пунктов Изюм и Снежковка были перехвачены три реактивных снаряда РСЗО "Смерч", а в районе острова Змеиный под Одессой были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактара" турецкого производства.

"Кроме того, сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Балаклея, Шийковка, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы (Харьковская область), Каменка (Черкасская область), Брянка и Авдеевка (ДНР), Павловка (ЛНР)", — сообщили в Минобороны.

Всего же с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 160 украинских самолётов и 118 вертолётов, 783 беспилотника и 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники.