"Внуки, защищайте Родину!": 102-летний ветеран из Луганска обратился к участникам "Операции Z" и пожелал им храбрости

В годы войны Григорий Егорович служил в Первой гвардейской танковой армии Жукова и был участником битвы на Курской дуге. Также он освобождал Западную Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию.

102-летний ветеран ВОВ призвал военных ЛНР и РФ защищать и беречь Родину. Видео © LIFE

Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска Григорий Овчаренко выступил с обращением к военным Вооружённых сил России и Луганской Народной Республики (ЛНР), которые сейчас участвуют в "Операции Z" на Украине. В частности, мужчина призвал бойцов быть храбрыми, чтобы защитить Родину.

"Мои внуки! Защищайте Родину, это ваша Родина, это ваши дети, это ваши внуки, это ваши родители, это ваши матери, отцы. За Родину надо стоять, она вам жизнь даёт. Поэтому будьте храбрыми, настойчивыми, боевыми, стремительными, решайте вопрос всегда тот, который Родина требует сделать, и делайте, и Родина будет вас любить", — сказал ветеран.