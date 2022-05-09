Российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный
Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов.
В течение последних двух суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, провокацию готовил украинский Генштаб при непосредственном участии советников из США и Великобритании.
"C 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный", — проинформировал представитель Минобороны РФ.
По словам Конашенкова, украинская провокация была сорвана, а противник понёс большие потери.
"Только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный осталось 24 тела погибших украинских военнослужащих", — отметил он.
Отметим, что остров Змеиный под Одессой уже не в первый раз оказывается в сводках главных новостей в ходе "Операции Z". В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.