Российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный

Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов.

В течение последних двух суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, провокацию готовил украинский Генштаб при непосредственном участии советников из США и Великобритании.

"C 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный", — проинформировал представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, украинская провокация была сорвана, а противник понёс большие потери.

"Только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный осталось 24 тела погибших украинских военнослужащих", — отметил он.