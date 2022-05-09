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Опубликовано 9 мая 2022, 16:33
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Российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный

Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов.

В течение последних двух суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, провокацию готовил украинский Генштаб при непосредственном участии советников из США и Великобритании.

"C 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный", — проинформировал представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, украинская провокация была сорвана, а противник понёс большие потери.

"Только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный осталось 24 тела погибших украинских военнослужащих", — отметил он.

Легенды острова Змеиный: Как остров, бывший могилой Ахиллеса, превратился в фейк об украинской обороне
Легенды острова Змеиный: Как остров, бывший могилой Ахиллеса, превратился в фейк об украинской обороне

Отметим, что остров Змеиный под Одессой уже не в первый раз оказывается в сводках главных новостей в ходе "Операции Z". В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.

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wikipedia.org / Фотонак

Алексей Берковиц
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