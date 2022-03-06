Легенды острова Змеиный: Как остров, бывший могилой Ахиллеса, превратился в фейк об украинской обороне Змеиный остров с начала российской "Операции Z" прогремел в новостях: СМИ Незалежной сообщили о якобы геройстве украинских пограничников. Но история оказалась обманом. 5 марта, 21:40 Остров Змеиный. Обложка © Wikipedia / Фотонак

Выдуманная гибель украинских пограничников

Остров Змеиный — небольшой скалистый кусок суши — находится недалеко от побережья Украины и Румынии. Многие называют его "ключом к Одессе". Там находилась база украинских пограничников. 26 февраля власти Украины заявили, что все военные, которых на острове было 13 человек, якобы героически погибли, защищая Змеиный. По официальной легенде, все они полегли, но остров не сдали. Владимир Зеленский наградил пограничников посмертно. О них даже успели написать воспевающие их подвиг стихи. Но два дня спустя выяснилось, что вся история выдумана, все живы-здоровы.

Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

То есть к острову действительно подошли российские корабли "Москва" и "Василий Быков". Российский капитан предложил сразу сложить оружие, но ему ответили матом. Тогда российские моряки дали несколько предупредительных выстрелов. После этого украинские военнослужащие сдались. Пограничников Незалежной на деле оказалось не 13, а 82 человека — их доставили в Крым.

На острове оказались повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод. В Минобороны России заявили, что взяли с военных подписку об отказе от участия в боевых действиях и отправили домой. Тем не менее героическая легенда о якобы гибели пограничников острова Змеиный до сих пор жива в Интернете и активно распространяется в украинских СМИ.

Остров Змеиный в составе Российской империи и Советского Союза

Нынешние события — это далеко не первое упоминание острова Змеиный в истории. Он часто оказывался в центре вооружённых конфликтов. Сперва остров принадлежал Турции и до 1829 года назывался Фидониси, что переводится как "Змеиный". Затем, после поражения Турции в войне с Россией, он вошёл в состав Российской империи и был российским до Крымской войны. Эту войну Россия проиграла, и в 1856 году остров опять стал турецким.

Но вновь ненадолго, так как уже в 1878 году, после очередного поражения от России, Турция лишилась этого острова. Он перешёл к Румынии, которая благодаря России получила независимость. В собственности Румынии остров Змеиный находился до 1948 года. Затем он перешёл к СССР. А после распада Советского Союза Змеиный стал украинским.

Остров Змеиный в 1896 году. Фото © Public Domain

Кто владеет Змеиным островом — тот владеет миром

Легенда о мистических тайнах Змеиного острова идёт ещё с античных времён. Так, по легенде именно здесь был похоронен неуязвимый Ахиллес. Тот самый, которого можно было поразить только в пятку. В VI веке до нашей эры на небольшом островке — его площадь всего 20 километров — был возведён гигантский храм, посвящённый Ахиллесу, внутри находилась 20-метровая статуя героя. А его тяжёлый золотой щит, как считают археологи, до сих пор лежит где-то на острове. Там же до сих пор находят древние руины. А у берегов недавно обнаружили корабль с древними амфорами.

Остров Змеиный имеет и стратегическое значение: с него открывается морской путь на Одессу. За долгие века Змеиным владели древние греки, римляне, византийцы, итальянцы и турки — и все придавали этому куску суши мистическое значение. Возможно, это было связано с античным храмом, который якобы награждал посетивших его паломников здоровьем и мистическими свойствами. С давних времён пошла и легенда, что сила Ахилла, заключённая в острове, даёт силу его обладателю. И кто владеет островом Змеиным — тот владеет миром.

Верите ли вы в легенду о Змеином острове? Да, наверняка это правда Нет, это просто суеверия

Авторы Федор Иванов