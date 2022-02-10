Всё началось в цирке: Как Украина стала независимой от Российской империи, но вскоре вошла в СССР Украина как государство появилась на политической карте в начале XX века. Но ненадолго. Кто дал Украине независимость и почему страна вошла в Советский Союз — расскажет Лайф. 9 февраля, 21:40 Киев во время военного парада, посвящённого Дню независимости Украины. Фото © ТАСС / Владимир Синдеев

Первая и вторая независимость Украины

Два с половиной века начиная с 1654 года Украина входила в состав Российской империи. Независимость Украине подарила Первая мировая война и последующая за ней Февральская революция. Они подрубили основы Российской империи. И та рухнула как карточный домик в феврале 1917 года. И уже в марте в Киеве собралась Центральная рада — законодательный орган, который должен был решить судьбу Малороссии — так в Российской империи называлась практически вся территория нынешней Украины без Крыма. Центральная рада вела переговоры с Временным правительством России, которое возглавлял Александр Керенский.

Украинцы хотели широкой автономии, но в составе Российской республики. Керенский уходил от ответа. Переговоры прервали большевики. В октябре 1917 года они свергли Временное правительство Керенского. В России началась Гражданская война. Украина не признала власть большевиков и заявила о создании независимой Украинской Народной Республики. В будущем УНР не исключала возвращения в состав России, но не под властью Советов и на своих условиях. Однако большевики заключили позорный Брестский мир с немцами, фактически подарив тем западные провинции Российской империи. На Украину вошли германские и австро-венгерские оккупационные войска, которые следующие несколько лет задавали тон политике "независимой" Украины.

Генерал Павел Скоропадский в восточной штаб-квартире. Слева от него фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, справа от него генерал Эрих Людендорф, около 1916 года. Фото © Getty Images / ullstein bild / ullstein bild

Началось всё буквально с цирка. В конце апреля 1918 года в здании Киевского цирка военные совершили государственный переворот и выбрали новым лидером страны гетмана Павла Скоропадского. Тот объявил о создании второй независимой державы — Украины. Ни о каком возвращении в состав России речь теперь не шла. А чтобы не было недопонимания, предыдущее независимое украинское правительство и Центральную раду разогнали. Туда вошёл немецкий караул и всех выгнал. Генерал-лейтенант Русской армии, член свиты императора Николая II Павел Скоропадский стал послушной немецкой марионеткой, так как не мог править без германской армии на землях Украины.

Антироссийская пропаганда на Украине

Немецкие оккупанты в Киеве, 1918. Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images Group

Взамен на военную помощь Скоропадский пообещал немцам продовольствие. В связи с чем новосозданные украинские силы вместе с немцами грабили и расстреливали крестьян, забирали у них урожай и заставляли работать на нужды немецкого фронта. В результате на территории Украины стали вспыхивать крестьянские восстания. Между тем в столице германская пропаганда вела привычную сегодня риторику: в газетах печатались материалы о злых русских, которые разрушали исконную украинскую государственность. Противопоставление украинца и московита было частью идеологии.

Московит представлялся в этих трудах диким азиатом, а украинец — продвинутым "почти-европейцем". Такая риторика понятна, ведь "независимой" Украиной де-факто управляла враждебная России Германская империя. Украина была немецким протекторатом, колонией. И глупо было бы немцам рассказывать украинцам историческую правду или хотя бы затевать дискуссию на тему. Немцы действовали по чётким правилам военной пропаганды: создавали чёрно-белую картину мира и назначали виновных за все украинские беды. Ими, конечно же, оказывались русские.

Режим Скоропадского просуществовал меньше года. Германская империя проиграла Первую мировую войну. В ноябре 1918 года в Берлине произошла революция, кайзера свергли и страна стала республикой. В общем, немцам резко стало не до Украины. Этим воспользовались националисты, которые подняли восстание против Скоропадского. В декабре 1918 года Киев был взят войсками Семёна Петлюры, украинского революционера-националиста, — он установил на Украине новую власть, которую назвал Директорией. А в январе 1918 года Украина объявила войну Советской России.

Украина входит в состав СССР

К тому моменту как националистическое правительство Семёна Петлюры развязало войну с Советской Россией, на Украине было двоевластие. В Киеве была власть сперва прогерманская, затем — националистическая. А в Харькове в это же самое время заседало правительство украинских большевиков. Государство под названием Украинская Народная Республика Советов появилось на востоке Украины в 1917 году в противовес Украинской Народной Республике. Запутаться легко, но просто в Киеве была власть антисоветская, а в Харькове — просоветская.

Карта Украинской Народной Республики Советов. Фото © Wikipedia

В 1919 году УНРС была преобразована в Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которая взяла курс на Советский Союз. СССР появится лишь в 1922 году, поэтому для начала заключили союз с Советской Россией. Вскоре власть в бывших губерниях Российской империи захватят большевики. Они захотят заново объединить страну под ярко-красным флагом. Говоря современным языком, империя сделает ребрендинг. Но в Киеве участвовать в ребрендинге не хотели. Однако и удержать власть не сумели. Директория Петлюры тоже просуществовала меньше года. К осени 1919-го его войска были разбиты Красной Армией.

Оккупация Харькова Добровольческой армией генерала Деникина, Гражданская война с Россией, 1918 год. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Руководители независимой Украины бежали из Киева. Немцы занимались своими проблемами и не могли вновь оккупировать Незалежную, чтобы помочь. Поэтому Петлюра обратился за помощью к полякам. Польша хотела западные территории Украины и вступила в войну. К 1921 году территорию Украины поделят между собой Польша и Россия. Польша заберёт себе западные провинции. Оставшаяся часть Украины войдёт в состав СССР — вплоть до 1934 года официальной столицей УССР будет революционный Харьков. Но позже столица вернётся в Киев. О независимой Украине вспомнят 70 лет спустя. Когда в декабре 1991 года Российская империя, на этот раз в виде Советского Союза, распадётся вновь. А о том, как Украина вошла в состав России, можете почитать в материале ниже. Но сперва ответьте на вопрос.

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