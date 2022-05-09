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Опубликовано 9 мая 2022, 16:36
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ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29 над Северодонецком

Кроме того, уничтожены три дрона противника над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм, а в районе села Ивановка Харьковской области перехвачена ракета "Точка-У".

Над городом Северодонецком Вооружёнными силами РФ сбит украинский МиГ-29 в ходе "Операции Z". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны над городом Северодонецком сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм, в районе села Ивановка Харьковской области перехвачена ракета противника "Точка-У", а в Большой Камышевахе и Изюме — два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

В общей сложности с начала "Операции Z" уничтожены 162 самолёта, 124 вертолёта, 790 БЛА, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские средства ПВО в течение ночи сбили три украинских самолёта
Российские средства ПВО в течение ночи сбили три украинских самолёта

Ранее Лайф писал, что ВС РФ сбили два бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 ВСУ над островом Змеиный. Также были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300 вблизи посёлка Коротыч.

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Pixabay

Никита Осипов
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