ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29 над Северодонецком

Кроме того, уничтожены три дрона противника над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм, а в районе села Ивановка Харьковской области перехвачена ракета "Точка-У".

Над городом Северодонецком Вооружёнными силами РФ сбит украинский МиГ-29 в ходе "Операции Z". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны над городом Северодонецком сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм, в районе села Ивановка Харьковской области перехвачена ракета противника "Точка-У", а в Большой Камышевахе и Изюме — два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

В общей сложности с начала "Операции Z" уничтожены 162 самолёта, 124 вертолёта, 790 БЛА, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.