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Опубликовано 1 апреля 2022, 16:21
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Войска РФ крылатыми ракетами "Оникс" уничтожили штаб украинских военных в Шахтёрском

Как уточнил представитель ведомства Игорь Конашенков, ликвидированы пять единиц бронетехники, до 40 человек личного состава и автомобили различного назначения.

Военные РФ высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб украинских военных в районе населённого пункта Шахтёрское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения", — уточнил он.

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Конашенков также сообщил, что в течение дня оперативно-тактическая авиация поразила 40 военных объектов Украины, среди которых два зенитных ракетных комплекса, в том числе один "Бук-М1" и одна пусковая установка "Оса", а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее Лайф рассказывал, что российский спецназ захватил модернизированные украинские танки Т-64 под Черниговом. В Минобороны уточнили, что, в отличие от базовых боевых машин, Т-64 оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации образца НАТО.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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