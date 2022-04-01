Войска РФ крылатыми ракетами "Оникс" уничтожили штаб украинских военных в Шахтёрском

Как уточнил представитель ведомства Игорь Конашенков, ликвидированы пять единиц бронетехники, до 40 человек личного состава и автомобили различного назначения.

Военные РФ высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб украинских военных в районе населённого пункта Шахтёрское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения", — уточнил он.

Конашенков также сообщил, что в течение дня оперативно-тактическая авиация поразила 40 военных объектов Украины, среди которых два зенитных ракетных комплекса, в том числе один "Бук-М1" и одна пусковая установка "Оса", а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.