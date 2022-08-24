Куда двинется Армия России после захвата Благодатного под Николаевом Оглавление Последние новости об Украине на сегодня: Николаев на карте Благодатное на карте Украины Когда Россия возьмёт Николаев? Российская армия продолжает наступление на Николаевском направлении. Важным событием стало освобождение села Благодатное и организация там плацдарма для наступления на Николаев. 24044 24044 Обложка © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Последние новости об Украине на сегодня: Николаев на карте

23 августа, по сообщению ряда источников, Армия России при поддержке союзников взяла под контроль село Благодатное (Комсомольское) в Витовском районе Николаевской области, расположенное примерно в 23 километрах от окраин Николаева. Информацию подтвердили аналитики американского Института изучения войны (ISW). По сообщению экспертов, потерю села частично признали и в Генштабе ВСУ.

По некоторым данным, оказавшиеся в гуще событий 123-й батальон украинской теробороны и 59-я бригада ВСУ потеряли до 60% личного состава. По сообщению Минобороны РФ от 22 августа, в пяти районах, включая Благодатное, российскими ПВО было сбито пять беспилотников.

Военные эксперты отмечают, что в настоящий момент Вооружённые силы РФ вышли на важный рубеж и готовы развить своё наступление вдоль Ингулецкого канала, а также трассы Снигирёвка – Николаев до областного центра.

Благодатное на карте Украины

О заходе подразделений 108-го воздушно-десантного полка совместно с союзными силами в Благодатное сообщалось ещё 7 августа. В этот день стало известно, что накануне Армия России приступила к штурму. К вечеру 20 августа большая часть территории Благодатного контролировалась Вооружёнными силами РФ. 23 августа Благодатное было взято под полный контроль. Общая глубина продвижения Российской армии составила примерно три-пять километров.

Пробивая путь к Николаеву, ВС РФ также теснят ВСУ в окрестностях Николаева и Александровки. Но Благодатное — особый случай. Что даёт контроль над Благодатным? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответил военный эксперт Алексей Леонков.

Если посмотреть, там образовался такой микроплацдарм, который позволяет вести оперативное наступление и дальше. Потому что сейчас противнику приходится всё время где-то закрывать брешь. Они разрываются. Затыкают дыры под Донецком, под Николаевом пытались сосредотачивать войска. Когда идёт наступление по всем направлениям, противнику становится сложнее перекидывать огневые средства с одного направления на другое, к тому же у нас ведётся постоянная контрбатарейная борьба Алексей Леонков Военный эксперт

Когда Россия возьмёт Николаев?

Закрепившись в Благодатном, ВС РФ получают возможность вести огонь по укрепрайонам на восточных подступах к Николаеву. В ход пойдёт проверенное оружие: "Мста-С", гаубицы "Гиацинт-Б" и 2С7М "Малка". В зону огневого поражения попадут Варваровский и Ингульский мосты, в результате чего ВСУ лишатся каналов для обеспечения своих гарнизонов, как лишились их ранее под Артёмовском. К тому же наверняка, если Армия России применит новую тактику "отсекающего огня", ВСУ при отступлении будет трудно занять удобные позиции.

Интересно, что в 35 километрах от Благодатного находится стратегически важный для ВСУ объект — аэродром Кульбакино. До 24 февраля там размещались 299-я и 204-я бригады тактической авиации ВСУ. Ранее по нему работали российские "Калибры", теперь за дело может взяться артиллерия, и это будут не единичные удары, а массированный огонь, способный вывести из строя не только взлётную полосу, но и объект целиком. Дальность работы тяжёлых гаубиц "Гиацинт-Б" и 2С7М "Малка" как раз составляет 35 км.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в настоящий момент наша армия наступает по нескольким направлениям и ведёт комплексную работу, в которую входит лишение противника простора для манёвров, а также обеспечение безопасности мирных граждан, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

За артиллерийскими комплексами и РСЗО противника ведётся целенаправленная охота. Конечно, можно реагировать по вспышкам, гасить эти системы, но лучше их убирать заранее, чтобы не наносили террористический урон, и поэтому, когда ВС РФ отодвигает линию боевого соприкосновения, чтобы противнику было сложнее эти комплексы применять, это тоже одна из задач Алексей Леонков Военный эксперт

По словам Леонкова, дальнейшее продвижение Российской армии неизбежно. Это стало возможно благодаря постоянному совершенствованию военными боевой тактики, работе разведки, а также в немалой степени благодаря хаосу, царящему в стане противника. Следующей целью после форпоста ВСУ в Благодатном может стать посёлок Первомайское — укрепрайон, опоясанный тремя кольцами обороны.

По данным брифинга Минобороны от 23 августа, в ходе контрбатарейной борьбы подавлены три украинских взвода РСЗО "Град" в нескольких районах, в том числе в Первомайском. Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что сегодня любое продвижение Армии России — шаг к достижению основных целей СВО на данном этапе.

Любое продвижение, изменение линии боевого соприкосновения приводит к ощутимым результатам. Конечно, противник будет хитрить, менять тактику, но наступление идёт везде. Наша армия пользуется этим оперативным бардаком, что сейчас царит в рядах ВСУ. Работает наша разведка. Если видим где-то слабину, тут же пробиваем и двигаемся вперёд. Таким образом лишаем противника оперативно-тактических манёвров, и совершать их ему становится всё сложнее и сложнее Алексей Леонков Военный эксперт

Если посмотреть на карту и на открывающиеся перспективы, взятие Благодатного и освобождение Первомайского — это ключ к Северо-Западному Причерноморью. Как Лайф писал ранее, под Николаевом противником организована система обороны, которую нужно будет прорвать. Взятие под контроль этой территории даёт возможность Армии России практически беспрепятственно наступать вплоть до границы с Одесской областью, так как там почти нет мест, за которые противник мог бы зацепиться и организовать там укрепрайон "на скорую руку". Напомним, в конце июля шёл разговор о том, чтобы расширить географию южного направления СВО, включив туда Николаев и Одессу.

Потеряв Одесскую область, Украина лишится выхода к Чёрному морю. Предполагается, что Одессу будут также брать с суши, а Черноморский флот будет использоваться для точечных ударов. Но не будем забегать вперёд.

Один из позитивных и важных моментов в наступлении Армии России — обеспечение безопасности мирных граждан. Лишившись Николаева, ВСУ потеряют возможность бить по Херсону из "Точек-У". В свете приближающегося референдума это крайне важно.

Позиции украинских военных в Николаевской области. Фото © ТАСС / ЕРА / Evgeniy Maloletka Есть ли смысл в захвате Николаева? 0 Есть, город крупный и важный, нужно брать Сначала нужно освободить Одессу Лучше окружить, но не штурмовать

Авторы Сергей Андреев