Почему ВСУ не могут справиться с новой тактикой "отсекающего огня" Российской армии Оглавление Главные новости об Украине сегодня Российская артиллерия на Украине Карта наступления Российской армии на Украине Почему армия Украины предпочитает бежать Тактика "отсекающего огня" стала одним из новшеств СВО наряду с "огневым валом". Эффективность метода поражает западных экспертов, а ВСУ начинают нести ещё больше потерь. 28663 28663 Танк Т-80БВ Вооруженных сил РФ. Обложка © ТАСС / Гармаев Александр

Главные новости об Украине сегодня

18 августа стало известно, что по Харькову был нанесён сильнейший за последнее время ракетный удар. ВКС РФ ударили по командным пунктам и местам дислокации ВСУ и нацбатов как в самом Харькове (в Салтовском, Холодногорском и Слободском районам города), так и в соседнем Краснограде. Было разрушено одно из общежитий, превращённое в казарму. Как отмечают эксперты, в украинских городах, особенно в Харькове, общежития — практически всегда командные и опорные пункты ВСУ, места расположения бойцов теробороны или иностранных наёмников. Ранее в Минобороны докладывали, что ВСУ разместили в общежитии лицея в Ясной Поляне на территории ДНР опорный пункт, наплевав на эвакуацию мирных граждан.

Некоторые эксперты предполагают, что ВКС совместно с артиллерией начали пользоваться тактикой "отсекающего огня" с использованием различных типов вооружений. "Отсекающий огонь" — результат соединения тактик "северного цветка" и "огневого вала", которые были обкатаны в Северодонецке. О них Лайф подробно писал ранее.

Российская артиллерия на Украине

Стоит отметить, что тактика Армии России в ходе наступления эволюционирует и помимо расширения арсенала меняются и методы применения тяжёлого вооружения. Во время Великой Отечественной артиллерию называли "богом войны" за то, что та имела решающее значение на поле боя. В этом плане за почти 80 лет мало что изменилось: успех ВС РФ во многом обеспечивают артиллеристы, но методы, техника и само вооружение стали, с одной стороны, более мощными, с другой — более вариативными.

Военнослужащие артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Почему тактика "отсекающего огня" стала актуальна именно сейчас? Для начала нужно ответить на вопрос, чем она отличается от того же "огневого вала". Обычно при стрельбе из 152-миллиметрового орудия военные тратят 180–300 снарядов на поражение или подавление цели. При "огневом вале" расход боеприпасов увеличивается минимум вдвое. "Огневой вал" — гарантированный прорыв эшелонированной обороны и залог не только уничтожения противника, но и психологического подавления выживших. По некоторым данным, он сыграл решающую роль при контрнаступлении под Сталинградом.

Но "огневой вал" не учитывал, что отступающая вражеская армия может закрепиться на другом участке и открыть огонь по позициям, откуда их прогнали. ВСУ зачастую поступали так: при потере укрепрайона и после вхождения в него российских военных украинская артиллерия начинала плотно работать по утраченным позициям. Российские артиллеристы учли этот момент и стали применять тактику "отсекающего огня". Огневая мощь в этом случае ещё более внушительная. При таком методе армия использует примерно в два-три раза больше снарядов, чем при "огневом вале". Это не просто увеличение количественных показателей, но и принципиально другое распределение огня. Причём поэтапное: сначала обстреливаются передовые позиции, затем — те районы, где ВСУ могут закрепиться и откуда могут открыть огонь. Кроме работы на опережение это ещё и вносит хаос в отступление противника, который потом долго не может закрепиться на новых позициях.

Карта наступления Российской армии на Украине

Помимо уничтожения командных пунктов противника ВКС РФ в ходе одного из контрбатарейных рейдов подавили огонь французской артустановки Caesar.

Сейчас тактика отсекающего огня успешно используется на линии Северск – Соледар – Артёмовск и, по всей видимости, будет иметь решающее значение при взятии Артёмовска, а также при создании двух тактических котлов: для группировки Славянск – Краматорск и для Авдеевской группировки ВСУ. 18 августа Минобороны России на ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток высокоточным оружием был поражён склад боеприпасов 95-й ДШБ ВСУ в районе Славянска, после уничтожения которого шансы ВСУ на ответные удары стали таять, как снег под мартовским солнцем. Как отметил в беседе с Лайфом военный эксперт Алексей Леонков, тактика "отсекающего огня" сейчас применяется на всей линии боевого соприкосновения.

Огневое преимущество у нас существует как таковое, но нужно понимать, что не только количеством достигается результат. Это мастерство артиллерийских расчётов, это так называемый разведывательно-огневой контур, когда ведётся разведка целей, которую осуществляют беспилотники, и по данным этой разведки артиллеристы наносят высокоточные удары. Когда у вас есть точные разведданные, даже при минимальном расходе будет достигнута максимальная эффективность. Данные контуры применяются по всей линии боевого соприкосновения. Конечно, украинская сторона впечатлена количеством выпускаемых нашей артиллерией снарядов, но у нас и в качественном плане работа объективно лучше, чем у ВСУ. За счёт как раз умелого применения имеющегося оружия Алексей Леонков Военный эксперт

Ранее в стратегическом исследовательском центре Rand Corporation пришли к выводу, что российская артиллерия по своим возможностям превосходит даже полевую артиллерию США.

Бывший аналитик корпорации RAND Джон Гордон заявил, что работа таких российских комплексов, как РСЗО БМ-30 "Смерч" и "Град" или ОТРК "Искандер", гаубиц "Мста-С", советских 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-С" и "Гиацинт-Б", а также корректируемых артиллерийских боеприпасов "поражает воображение".

Армия России меньше Советской Армии в эпоху холодной войны, но она вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами. К тому же после 2001 года американская артиллерия атрофировалась. США привыкли вызывать на помощь авиацию, если не справляется артиллерия, и таким образом артиллерия перестала быть чем-то самостоятельным и ведущим Джон Гордон Бывший аналитик RAND Corporation

Использовать собственные силы для противодействия ВС РФ украинская армия не может, а каналы помощи стран Запада имеют ряд недостатков, при которых эффективность поддержки из-за рубежа сводится практически к нулю. Суть проблемы в том, что 80 процентов огневой мощи НАТО доставляется по воздуху. Однако есть две проблемы с опорой на авиацию. Во-первых, российские военные очень хорошо оснащены зенитными ракетами и орудиями. Во-вторых, у НАТО имеются лишь ограниченные запасы дорогостоящих высокоточных боеприпасов, таких как умные бомбы, которые могут быть быстро израсходованы, если Россия, скажем, начнёт спецоперацию в странах Балтии. На поле боя решающую роль будет играть артиллерия. С появлением передовых радаров, сетей передачи данных и интеллектуальных артиллерийских снарядов шансы противника на быстрый и качественный отпор если не нулевые, то крайне несущественные.

Всего за две недели до начала спецоперации аналитик Дэвид Акс написал, что Россия довела тактику использования артиллерии до уровня военного искусства, неподвластного ни одной другой стране мира.

Преимущество российских батальонно-тактических групп, у каждой из которых есть своя артиллерия, заключается в скорости, с которой они способны реагировать на изменения ситуации. Артиллерия из БТГ способна действовать практически мгновенно, как только возникнут благоприятные условия Дэвид Акс Военный эксперт

Интересно, что он даже вскользь упомянул тактику "отсекающего огня" в контексте битвы за Иловайск в 2014 году.

Когда ВСУ добрались до выхода из Иловайска и были готовы занять новые позиции, они подверглись мощному артиллерийскому обстрелу. Так был испытан новейший разведывательно-огневой комплекс Дэвид Акс Военный эксперт

Почему армия Украины предпочитает бежать

16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что российские артиллеристы осуществляют около 700–800 обстрелов украинских территорий, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Наибольший урон, по его словам, наблюдается в Николаеве, Харькове, Марганце, Никополе, посёлке Березнеговатое.

Артиллерия ВСУ проигрывает в контрбатарейной борьбе не только потому, что не может похвастаться такой огневой мощью, но и потому, что развитие артиллерийского дела там на более низком уровне.

С учётом того что Армия России действует комплексно и атака сейчас ведётся по всей линии соприкосновения, у противника не получается сконцентрироваться в какой-либо одной точке для нанесения контрудара. Любая, даже временная "стоянка" вооружений тут же попадает под удар.

Украинские военны. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka Почему ВСУ не могут ответить на тактику отсечения огнём? 0 Нет снарядов Нет орудий Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев