Российские военные подавили огонь артустановки "Цезарь" под Харьковом

На харьковском направлении российские артиллеристы подавили огонь французской артустановки "Цезарь" (CAESAR). Огневая позиция украинских военных уничтожена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира одного из российских подразделений.

По его словам, поставленное Украине Францией орудие заметил корректировщик, который занимается контрбатарейной борьбой.

"После этого по огневой позиции противника отработал наш расчёт "Града", подавив огонь французской артустановки "Цезарь", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после уничтожения позиции украинских военных они увезли оттуда уже повреждённую артиллерийскую установку французского производства.