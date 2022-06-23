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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 13:01
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Макрону передали "спасибо" из России за захваченные у ВСУ французские трофеи

"Уралвагонзавод" поблагодарил Макрона за поставленные Киеву гаубицы CAESAR

Российский концерн "Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (CAESAR). Соответствующее сообщение было оставлено в комментариях в телеграм-канале политика Режиса де Кастельно.

"Просим вам передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе, не то что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите ещё — разберём", — сказано в записи.

Политик написал, что поставленное Парижем вооружение было захвачено Российской армией в хорошем состоянии и отправлено на "Уралвагонзавод" для изучения.

Германия и Франция захотели держаться подальше от украинского кризиса
Германия и Франция захотели держаться подальше от украинского кризиса

А ранее Лайф писал, что кабмин Германии впервые опубликовал список поставляемого Украине вооружения. В частности, Берлин поставил Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивную систему залпового огня Mars и ещё целый ряд оружия.

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Wikipedia / Marie-Lan Nguyen

Артур Лапсаков
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