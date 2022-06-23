Войска ВСУ южнее Лисичанска в плачевном состоянии после бегства офицеров

Вооружённые силы Украины, находящиеся южнее Лисичанска, дезориентированы и попадают в плен после того, как большая часть офицеров просто сбежали. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Направление Тошковка, Золотое, Горское — враг рассеян, многие попадают в плен, они дезориентированы ввиду того, что большая часть офицеров просто сбежали", — цитирует его ТАСС.

По словам Киселёва, сейчас идёт зачистка этих районов, а украинские военные и наёмники уничтожаются.