Войска ВСУ южнее Лисичанска в плачевном состоянии после бегства офицеров
МВД ЛНР заявило о дезориентации украинских военных южнее Лисичанска после бегства офицеров
Вооружённые силы Украины, находящиеся южнее Лисичанска, дезориентированы и попадают в плен после того, как большая часть офицеров просто сбежали. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"Направление Тошковка, Золотое, Горское — враг рассеян, многие попадают в плен, они дезориентированы ввиду того, что большая часть офицеров просто сбежали", — цитирует его ТАСС.
По словам Киселёва, сейчас идёт зачистка этих районов, а украинские военные и наёмники уничтожаются.
Ранее в ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, для выполнения этой задачи потребуется около трёх-четырёх дней.
Кадр из видео © Телеграм-канал Народной милиции ЛНР