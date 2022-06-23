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Опубликовано 23 июня 2022, 12:31
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Войска ВСУ южнее Лисичанска в плачевном состоянии после бегства офицеров

МВД ЛНР заявило о дезориентации украинских военных южнее Лисичанска после бегства офицеров

Вооружённые силы Украины, находящиеся южнее Лисичанска, дезориентированы и попадают в плен после того, как большая часть офицеров просто сбежали. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Направление Тошковка, Золотое, Горское — враг рассеян, многие попадают в плен, они дезориентированы ввиду того, что большая часть офицеров просто сбежали", — цитирует его ТАСС.

По словам Киселёва, сейчас идёт зачистка этих районов, а украинские военные и наёмники уничтожаются.

Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Ранее в ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, для выполнения этой задачи потребуется около трёх-четырёх дней.

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Кадр из видео © Телеграм-канал Народной милиции ЛНР

Артур Лапсаков
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