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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 12:15
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Министр обороны Украины похвастался партией ракетных систем HIMARS от США

Министр обороны Украины Резников похвастался партией ракетных систем HIMARS от США

В Киев доставили из США реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в соцсетях рассказал министр обороны Незалежной Алексей Резников. За такие "инструменты" он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина.

"HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные инструменты", — написал Резников.

Чем ответит Россия, если Украина применит американские ракеты HIMARS
Чем ответит Россия, если Украина применит американские ракеты HIMARS

Напомним, что в начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.

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Twitter / Oleksii Reznikov

Анатолий Симоненко
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