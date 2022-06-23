Министр обороны Украины похвастался партией ракетных систем HIMARS от США
Министр обороны Украины Резников похвастался партией ракетных систем HIMARS от США
В Киев доставили из США реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в соцсетях рассказал министр обороны Незалежной Алексей Резников. За такие "инструменты" он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина.
"HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные инструменты", — написал Резников.
Напомним, что в начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.
Twitter / Oleksii Reznikov