Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Силы ЛНР совместно с российскими военными взяли в блокаду два населённых пункта, откуда украинские боевики на протяжении восьми лет вели обстрелы республики, — Горское и Золотое. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

"Сейчас серьёзными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое. Это те населённые пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, он добавил, что подразделения ЛНР и ВС РФ в настоящий момент продвигаются вглубь города Золотое.