ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 12:18
3137

Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Мирошник: Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Силы ЛНР совместно с российскими военными взяли в блокаду два населённых пункта, откуда украинские боевики на протяжении восьми лет вели обстрелы республики, — Горское и Золотое. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

"Сейчас серьёзными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое. Это те населённые пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, он добавил, что подразделения ЛНР и ВС РФ в настоящий момент продвигаются вглубь города Золотое.

Силы ЛНР и ВС России вошли на территорию важного укрепрайона
Силы ЛНР и ВС России вошли на территорию важного укрепрайона

Ранее в ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, для выполнения этой задачи потребуется около трёх-четырёх дней.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar