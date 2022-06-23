Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое
Мирошник: Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое
Силы ЛНР совместно с российскими военными взяли в блокаду два населённых пункта, откуда украинские боевики на протяжении восьми лет вели обстрелы республики, — Горское и Золотое. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
"Сейчас серьёзными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое. Это те населённые пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Кроме того, он добавил, что подразделения ЛНР и ВС РФ в настоящий момент продвигаются вглубь города Золотое.
Ранее в ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, для выполнения этой задачи потребуется около трёх-четырёх дней.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ