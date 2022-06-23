Силы ЛНР и ВС России вошли на территорию важного укрепрайона
Народная милиция: Силы ЛНР и ВС РФ вошли на территорию села Катериновка
Силы ЛНР совместно с российскими военными вошли на территорию населённого пункта Катериновка. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Уже наши подразделения с подразделениями союзных сил зашли на территорию населённого пункта Катериновка. Это очень серьёзный укрепрайон", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
А ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео с рассказом об освобождении села Катериновка в ЛНР. Он выразил уверенность в дальнейших успехах чеченских бойцов и добавил, что спецподразделения день за днём улучшают результаты по освобождению Донбасса от националистов.
ТАСС / Владимир Гердо