Силы ЛНР и ВС России вошли на территорию важного укрепрайона

Силы ЛНР совместно с российскими военными вошли на территорию населённого пункта Катериновка. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Уже наши подразделения с подразделениями союзных сил зашли на территорию населённого пункта Катериновка. Это очень серьёзный укрепрайон", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".