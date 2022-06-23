ВС России уничтожили ещё три украинские РСЗО "Смерч"

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три украинские РСЗО "Смерч" и более 650 националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч" а также 17 специальных автомобилей", — говорится в сообщении.