ВС России уничтожили ещё три украинские РСЗО "Смерч"
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три украинские РСЗО "Смерч" и более 650 националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч" а также 17 специальных автомобилей", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что ВКС России ударили по николаевскому заводу "Океан", уничтожено до 500 украинских военных. По данным Минобороны, ВСУ несут большие потери. Так, военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады потеряли более 60% личного состава, отказались выполнять приказы командования и покинули позиции.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ