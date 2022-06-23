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Опубликовано 23 июня 2022, 09:54

ВС России уничтожили ещё три украинские РСЗО "Смерч"

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три украинские РСЗО "Смерч" и более 650 националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч" а также 17 специальных автомобилей", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВКС России ударили по николаевскому заводу "Океан", уничтожено до 500 украинских военных. По данным Минобороны, ВСУ несут большие потери. Так, военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады потеряли более 60% личного состава, отказались выполнять приказы командования и покинули позиции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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