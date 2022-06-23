"Соловьёв Live" запустил первый в России марафон по сбору средств для бойцов Донбасса

Сегодня на канале "Соловьёв Live" стартовал первый в России марафон по сбору средств для военных в Донбассе, сражающихся с нацизмом. Об этом в эфире проекта сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

"Гуманитарная миссия Народного фронта начала работать в Ростовской области ещё до начала специальной военной операции. Мы создали представительства в ЛНДР и, находясь там, увидели, что ребятам — бойцам Народной милиции — крайне не хватает квадрокоптеров, касок, бронежилетов, берцев. Увидели, что сборами занимаются военкоры, и 26 мая встретились и решили объединить усилия. И, конечно, моральная поддержка очень важна", — пояснил Кузнецов.

Марафон будет длиться весь день. За первые почти два часа эфира удалось собрать 13 903 938 рублей. Общее число пожертвований — 6186. Поддержать военнослужащих и ополченцев Донбасса можно не только делом, но и словом. На сайтах pobeda.onf.ru и zanamipravda.ru есть раздел "Слова поддержки бойцам", где можно оставлять подбадривающие послания. Также аудиосообщение с поддержкой можно оставить на https://vk.com/za.nami.pravda и https://ok.ru/zanamipravda.

Персональный сбор — "Летайте, братья!" — объявил и ведущий канала Владимир Соловьёв. Собранные средства направят на покупку квадрокоптеров для разведподразделений ДНР и ЛНР. Самым активным донатерам подарят патчи, фирменные баффы и брелоки.