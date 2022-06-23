Российский СК завёл уголовное дело на офицера ВСУ за обстрел гостиниц и магазинов в ЛНР

По версии следствия, в мае подозреваемый множество раз отдавал приказы совершать с использованием корректировщика огня артобстрелы гостиниц, магазинов, жилых домов и мест отдыха на территории Северодонецка и ближайших населённых пунктов вплоть до полного разрушения этих объектов. На допросах Панченко сознался, что знал о нахождении на этих территориях свыше двух тысяч мирных жителей и понимал, что они могут пострадать во время обстрелов. В ближайшее время следствие допросит свидетелей по этому делу.