Российский СК завёл уголовное дело на офицера ВСУ за обстрел гостиниц и магазинов в ЛНР
Находящийся в плену офицер ВСУ Роман Панченко сознался в совершении обстрелов магазинов и гостиниц на территории ЛНР. Против него возбуждено уголовное дело, передаёт Следственный комитет России.
"СКР возбудил уголовное дело в отношении командира батареи 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ (воинская часть А-4053) лейтенанта Романа Панченко по части 1 статьи 356 УК РФ", — указано в сообщении.
По версии следствия, в мае подозреваемый множество раз отдавал приказы совершать с использованием корректировщика огня артобстрелы гостиниц, магазинов, жилых домов и мест отдыха на территории Северодонецка и ближайших населённых пунктов вплоть до полного разрушения этих объектов. На допросах Панченко сознался, что знал о нахождении на этих территориях свыше двух тысяч мирных жителей и понимал, что они могут пострадать во время обстрелов. В ближайшее время следствие допросит свидетелей по этому делу.
Ранее Лайф сообщал, что сдавшиеся в плен военным ЛНР боевики "Айдара" начали давать показания против сослуживцев, которые в настоящий момент укрываются на заводе "Азот" в Северодонецке.
Телеграм / Следком