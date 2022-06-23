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Опубликовано 23 июня 2022, 07:37

Российский СК завёл уголовное дело на офицера ВСУ за обстрел гостиниц и магазинов в ЛНР

Находящийся в плену офицер ВСУ Роман Панченко сознался в совершении обстрелов магазинов и гостиниц на территории ЛНР. Против него возбуждено уголовное дело, передаёт Следственный комитет России.

"СКР возбудил уголовное дело в отношении командира батареи 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ (воинская часть А-4053) лейтенанта Романа Панченко по части 1 статьи 356 УК РФ", — указано в сообщении.

По версии следствия, в мае подозреваемый множество раз отдавал приказы совершать с использованием корректировщика огня артобстрелы гостиниц, магазинов, жилых домов и мест отдыха на территории Северодонецка и ближайших населённых пунктов вплоть до полного разрушения этих объектов. На допросах Панченко сознался, что знал о нахождении на этих территориях свыше двух тысяч мирных жителей и понимал, что они могут пострадать во время обстрелов. В ближайшее время следствие допросит свидетелей по этому делу.

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Анатолий Симоненко
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