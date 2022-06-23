В Японии заявили, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине

Россия должна была начать специальную военную операцию на Украине по причине невыполнения Киевом Минских соглашений. Такую точку зрения выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с РИА "Новости".

По мнению парламентария, в настоящий момент в СМИ существует проблема одностороннего освещения ситуации в Незалежной, которая сложилась из-за отсутствия объективной оценки истории и причин данного конфликта.

"Сейчас мир, включая и массмедиа, движется в одном течении — в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства", — сказал он.

Судзуки напомнил, что украинская сторона нарушила обещания, под которыми подписалась несколько лет назад. Депутат подчеркнул, что на Киеве, не выполнявшем Минские соглашения, тоже лежит ответственность за возникновение сложившейся ситуации.