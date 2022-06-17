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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 10:19
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Песков: Главная цель СВО — спасение людей Донбасса от варварских актов киевской военщины

Основная цель специальной военной операции России на Украине — спасение жителей Донбасса от варварских актов и обстрелов со стороны киевской военщины. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков назвал единственный способ наладить отношения с США. По его мнению, отношения РФ и США могут наладиться, если Вашингтон откажется от политики гегемонизма и поймёт, что Москва не будет ничьим вассалом.

Песков назвал задачу номер один для России на Украине
Песков назвал задачу номер один для России на Украине
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Александр Юнашев
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