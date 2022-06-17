Песков: Главная цель СВО — спасение людей Донбасса от варварских актов киевской военщины

Основная цель специальной военной операции России на Украине — спасение жителей Донбасса от варварских актов и обстрелов со стороны киевской военщины. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины", — сказал пресс-секретарь президента.