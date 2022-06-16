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Опубликовано 16 июня 2022, 18:52

Песков назвал задачу номер один для России на Украине

Для России целью номер один на Украине в ходе "Операции Z" является защита населения Донбасса от тех, кто обстреливает и убивает мирных граждан. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население. Они делают это на протяжении последних восьми-девяти лет", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что статус Херсонской области зависит от воли населения. Он добавил, что чем больше российские войска освобождают территорий от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своём желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве.

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Григорий Воронцов
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