Статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли местного населения. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что "целью номер один" для Москвы является защита жителей Донецка и Луганска от тех, кто обстреливает Донбасс и убивает мирных жителей.

"Что касается других территорий и регионов Украины, чем больше наши военные очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своём желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве", — заключил Песков.