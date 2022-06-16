Песков заявил, что статус Херсонской области зависит от воли населения
Статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли местного населения. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что "целью номер один" для Москвы является защита жителей Донецка и Луганска от тех, кто обстреливает Донбасс и убивает мирных жителей.
"Что касается других территорий и регионов Украины, чем больше наши военные очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своём желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве", — заключил Песков.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев.
ТАСС / Сергей Савостьянов