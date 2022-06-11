ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июня 2022, 09:24

В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта

В преддверии празднования Дня России первым жителям Мелитополя и Херсона, получившим гражданство РФ, вручили российские паспорта. Об этом ТАСС сообщили в региональных военно-гражданских администрациях.

"Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов", — рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

А в Херсоне российский документ получили 25 жителей города, уточнил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все херсонцы хотят получить паспорт и подданство России как можно быстрее.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо получил российский паспорт
Глава Херсонской области Владимир Сальдо получил российский паспорт

Ранее Лайф писал, что президент РФ Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев. После этого в Херсонской области решили принимать заявления на гражданство РФ со всей Украины. По его словам, до сих пор жителям других регионов Украины власти Херсонской области отказывали в приёме документов, но теперь они могут обратиться вновь: ограничения сняты.

BannerImage

ТАСС / Александр Река

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar