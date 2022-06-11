В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта

А в Херсоне российский документ получили 25 жителей города, уточнил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все херсонцы хотят получить паспорт и подданство России как можно быстрее.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев. После этого в Херсонской области решили принимать заявления на гражданство РФ со всей Украины. По его словам, до сих пор жителям других регионов Украины власти Херсонской области отказывали в приёме документов, но теперь они могут обратиться вновь: ограничения сняты.