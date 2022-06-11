Киев готовит украинцев к капитуляции, и вот почему

Киев начал готовить народ к капитуляции, именно поэтому советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович впервые рискнул озвучить данные о потерях ВСУ. Таким мнением поделился с Лайфом политолог Леонид Савин.

Он отметил, что сейчас Незалежная сильно истощена, боеспособность армии упала. А поставки вооружения с Запада вряд ли смогут чем-то помочь. Во-первых, Россия довольно быстро обнаруживает их складирование и логистику. Во-вторых, нужно длительное обучение украинских военных, а этого не происходит.

"Здравый смысл говорит, что надо быстрее заканчивать и садиться за стол переговоров: для украинской стороны и её народа так, наверное, будет лучше. Но вот пока мы видим такую упёртость их верховного главнокомандующего, поэтому ещё какое-то время они будут бездумно уничтожать собственных граждан на линии фронта", — сказал эксперт.