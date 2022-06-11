Киев готовит украинцев к капитуляции, и вот почему
Политолог Савин заявил, что Киев готовит украинцев к капитуляции
Киев начал готовить народ к капитуляции, именно поэтому советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович впервые рискнул озвучить данные о потерях ВСУ. Таким мнением поделился с Лайфом политолог Леонид Савин.
Он отметил, что сейчас Незалежная сильно истощена, боеспособность армии упала. А поставки вооружения с Запада вряд ли смогут чем-то помочь. Во-первых, Россия довольно быстро обнаруживает их складирование и логистику. Во-вторых, нужно длительное обучение украинских военных, а этого не происходит.
"Здравый смысл говорит, что надо быстрее заканчивать и садиться за стол переговоров: для украинской стороны и её народа так, наверное, будет лучше. Но вот пока мы видим такую упёртость их верховного главнокомандующего, поэтому ещё какое-то время они будут бездумно уничтожать собственных граждан на линии фронта", — сказал эксперт.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович впервые озвучил количество потерь ВСУ в противостоянии с Россией. По его словам, в начале конфликта погибало в среднем 100 человек в сутки, а значит, всего украинская армия потеряла десять тысяч солдат за период спецоперации РФ.
AP Photo / Oleksandr Ratushniak