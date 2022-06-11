Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину. Фото © Twitter / Ursula von der Leyen
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину с официальным визитом. Фото из Киева она опубликовала на странице в "Твиттере". В рамках визита у неё запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Приятно вернуться в Киев. С президентом (Владимиром Зеленским. — Прим. Лайфа) я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресса, достигнутого Украиной на её европейском пути", — написала она.
В апреле этого года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен уже посещали Украину. Тогда один из ведущих европейских политиков попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что Киев непричастен к трагедии, случившейся в Буче.