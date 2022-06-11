Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных Украине из США

Вооружённые силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей гаубиц M-777, поставленных Киеву из Соединённых Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника главы Правительства Донецкой Народной Республики Яна Гагина.

По его словам, военнослужащие почти ежечасно участвуют в артиллерийских дуэлях. Бойцы ДНР отвечают на обстрелы городов со стороны ВСУ. При этом удаётся результативно уничтожать вражеские артиллерийские установки и установки залпового огня.

"В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семёрки" (155-мм гаубицы M-777. — Прим. Лайфа), поставленные из Соединённых Штатов", — сказал он.