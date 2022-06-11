Силы ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных Украине из США
Вооружённые силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей гаубиц M-777, поставленных Киеву из Соединённых Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника главы Правительства Донецкой Народной Республики Яна Гагина.
По его словам, военнослужащие почти ежечасно участвуют в артиллерийских дуэлях. Бойцы ДНР отвечают на обстрелы городов со стороны ВСУ. При этом удаётся результативно уничтожать вражеские артиллерийские установки и установки залпового огня.
"В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семёрки" (155-мм гаубицы M-777. — Прим. Лайфа), поставленные из Соединённых Штатов", — сказал он.
Ранее Шойгу раскрыл количество уничтоженной за десять дней иностранной военной техники на Украине. Среди них: зарубежные боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня, беспилотники и 155-миллиметровые гаубицы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ