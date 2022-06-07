Минобороны показало видео ударов по норвежской установке М109 на Украине
Минобороны показало видео поражения на Украине самоходной артиллерийской установки (САУ) М109, которую Киев получил от Норвегии.
Удары по норвежской САУ М109 на Украине. Видео © Минобороны РФ
На кадрах видно, что иностранная техника, находящаяся в поле, попадает под прицел российской артиллерии, а затем по ней наносится удар.
Ранее Лайф рассказывал, что артиллерия РФ на Украине уничтожила гаубицы США и самоходную установку из Норвегии. В результате ударов также ликвидированы более четырёхсот националистов и десять единиц бронетехники.
Скриншот Минобороны РФ