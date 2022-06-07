Минобороны показало видео ударов по норвежской установке М109 на Украине

На кадрах видно, что иностранная техника, находящаяся в поле, попадает под прицел российской артиллерии, а затем по ней наносится удар.

Ранее Лайф рассказывал, что артиллерия РФ на Украине уничтожила гаубицы США и самоходную установку из Норвегии. В результате ударов также ликвидированы более четырёхсот националистов и десять единиц бронетехники.