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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 15:06

Кириенко посетил центр гуманитарной помощи в Херсоне

Сергей Кириенко в центре гуманитарной помощи в Херсоне. Фото © Telegram / Кастюкевич Live

Сергей Кириенко в центре гуманитарной помощи в Херсоне. Фото © Telegram / Кастюкевич Live

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил центр гумпомощи в Херсоне. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в этом регионе.

"Сергей Кириенко посетил центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне, пообщался с волонтёрами и дал ответы на все те вопросы, которые нам здесь задают с первого дня открытия центра", — написал он.

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Ранее Лайф писал, что более 500 человек обратились в центр гумпомощи "Единой России" в Херсоне за полтора дня. Добровольцы раздают здесь продукты, помогают с поиском работы, оказывают правовую и медицинскую помощь.

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Никита Осипов
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