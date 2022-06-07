Кириенко посетил центр гуманитарной помощи в Херсоне

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил центр гумпомощи в Херсоне. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в этом регионе.

"Сергей Кириенко посетил центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне, пообщался с волонтёрами и дал ответы на все те вопросы, которые нам здесь задают с первого дня открытия центра", — написал он.