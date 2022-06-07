Кириенко посетил центр гуманитарной помощи в Херсоне
Сергей Кириенко в центре гуманитарной помощи в Херсоне. Фото © Telegram / Кастюкевич Live
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил центр гумпомощи в Херсоне. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в этом регионе.
"Сергей Кириенко посетил центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне, пообщался с волонтёрами и дал ответы на все те вопросы, которые нам здесь задают с первого дня открытия центра", — написал он.
Ранее Лайф писал, что более 500 человек обратились в центр гумпомощи "Единой России" в Херсоне за полтора дня. Добровольцы раздают здесь продукты, помогают с поиском работы, оказывают правовую и медицинскую помощь.