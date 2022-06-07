Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции украинских военных в ЛНР

Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями Российской Федерации и Луганской Народной Республики ведут массированное наступление на территории ЛНР. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Массовое наступление на позиции украинских военных в ЛНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приёмы, они стали ещё намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции", — написал он.

По словам Кадырова, об этом свидетельствуют успехи бойцов под руководством Героя России, командующего подразделениями Замида Чалаева. Высокой боевой эффективностью, по мнению главы Чечни, также отличаются командиры Муса Ахматов и Тимур Ибриев.

Кадыров добавил, что наряду с уничтожением живой силы противника бойцы "существенно пополняют свои боезапасы за счёт трофейного вооружения". Он подчеркнул, что в случае наступления наших солдат военные ВСУ "тут же бросают всё, что мешает им убежать от неотвратимого наказания", однако "кара настигает каждого", заключил глава Чечни.