Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции украинских военных в ЛНР
Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями Российской Федерации и Луганской Народной Республики ведут массированное наступление на территории ЛНР. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Массовое наступление на позиции украинских военных в ЛНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приёмы, они стали ещё намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции", — написал он.
По словам Кадырова, об этом свидетельствуют успехи бойцов под руководством Героя России, командующего подразделениями Замида Чалаева. Высокой боевой эффективностью, по мнению главы Чечни, также отличаются командиры Муса Ахматов и Тимур Ибриев.
Кадыров добавил, что наряду с уничтожением живой силы противника бойцы "существенно пополняют свои боезапасы за счёт трофейного вооружения". Он подчеркнул, что в случае наступления наших солдат военные ВСУ "тут же бросают всё, что мешает им убежать от неотвратимого наказания", однако "кара настигает каждого", заключил глава Чечни.
Ранее Лайф писал, что Кадыров на видео доказал контроль ВС РФ над Северодонецком. На кадрах его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами "Ахмат" 95-го региона.
Telegram / Kadyrov_95