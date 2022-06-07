ГУ МВД: Два мирных жителя Херсонской области погибли после обстрела ВСУ
Два мирных жителя погибли при обстреле населённого пункта Широкая Балка в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Удары наносились 7 июня. Также повреждения получил жилой дом, указывается в телеграм-канале ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в ресторане Херсона. Власти города назвали произошедшее терактом, в результате которого пострадало четыре человека.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine