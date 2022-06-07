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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 14:29

ГУ МВД: Два мирных жителя Херсонской области погибли после обстрела ВСУ

Два мирных жителя погибли при обстреле населённого пункта Широкая Балка в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Удары наносились 7 июня. Также повреждения получил жилой дом, указывается в телеграм-канале ведомства.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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