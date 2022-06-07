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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 14:23
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Власти Херсона назвали терактом взрыв в ресторане

Последствия взрыва ресторана в Херсоне. Фото © Telegram / Херсон и Запорожье 24 | Новости

Последствия взрыва ресторана в Херсоне. Фото © Telegram / Херсон и Запорожье 24 | Новости

Причиной взрыва в кафе в Херсоне, который произошёл 7 июня, стал теракт. Об этом ТАСС сообщили в региональной военно-гражданской администрации.

"Причиной сегодняшнего взрыва в кафе стал теракт. Цель провокации — запугать граждан и дестабилизировать обстановку в городе", — сказал собеседник агентства.

Специалисты на месте происшествия обнаружили фрагменты установленного взрывного устройства. На данный момент они изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

По факту случившегося идёт следствие. По последним данным, в результате взрыва пострадало четыре человека.

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Напомним, что изначально в Херсоне сообщили о взрыве в кафе, который произошёл напротив здания военно-гражданской администрации. Однако затем уточнили, что детонация случилась в ресторане "Ностальжи".

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Никита Осипов
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