Власти Херсона назвали терактом взрыв в ресторане

Причиной взрыва в кафе в Херсоне, который произошёл 7 июня, стал теракт. Об этом ТАСС сообщили в региональной военно-гражданской администрации.

"Причиной сегодняшнего взрыва в кафе стал теракт. Цель провокации — запугать граждан и дестабилизировать обстановку в городе", — сказал собеседник агентства.

Специалисты на месте происшествия обнаружили фрагменты установленного взрывного устройства. На данный момент они изъяты сотрудниками правоохранительных органов.